Семинар по маркировке ветпрепаратов пройдет в Нижнем Новгороде

Предпринимателей Нижегородской области приглашают на бесплатный обучающий семинар, посвящённый маркировке ветеринарных препаратов и кормов для животных. Мероприятие состоится 29 июня в технопарке «Анкудиновка», начало — в 11:00. Для участия необходима регистрация. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Перед слушателями выступят специалисты Центра маркировки, оператора системы «Честный знак», а также представители Роспотребнадзора и Россельхознадзора.
В ходе семинара эксперты детально рассмотрят ключевые аспекты работы с системой маркировки, разъяснят нюансы оборота такой продукции, озвучат актуальные требования законодательства и расскажут о санкциях за несоблюдение норм. В завершение предусмотрена сессия индивидуальных консультаций для участников.
Ранее чат-бот в МАХ для предпринимателей начал работать в Нижегородской области.