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Семинар по маркировке ветпрепаратов пройдет в Нижнем Новгороде

В ходе семинара эксперты детально рассмотрят ключевые аспекты работы с системой маркировки, разъяснят нюансы оборота такой продукции, озвучат актуальные требования законодательства и расскажут о санкциях за несоблюдение норм.

Предпринимателей Нижегородской области приглашают на бесплатный обучающий семинар, посвящённый маркировке ветеринарных препаратов и кормов для животных. Мероприятие состоится 29 июня в технопарке «Анкудиновка», начало — в 11:00. Для участия необходима регистрация. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Перед слушателями выступят специалисты Центра маркировки, оператора системы «Честный знак», а также представители Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

В ходе семинара эксперты детально рассмотрят ключевые аспекты работы с системой маркировки, разъяснят нюансы оборота такой продукции, озвучат актуальные требования законодательства и расскажут о санкциях за несоблюдение норм. В завершение предусмотрена сессия индивидуальных консультаций для участников.

Ранее чат-бот в МАХ для предпринимателей начал работать в Нижегородской области.

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