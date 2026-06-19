Максим Иванов: «Людям с инвалидностью жалость не нужна»

— Когда мы познакомились, Вадим не просил его пожалеть. Он хотел работать. Для меня было делом чести сделать так, чтобы его способности были востребованы. Сегодня он зарабатывает, помогает семье, ведёт социальные сети, развивается. Вот это и есть настоящая социализация — когда человек не выключен из жизни, — подчеркнул Максим Иванов.