Максим Иванов: «Людям с инвалидностью жалость не нужна»

Житель Хабаровска с тяжёлой формой ДЦП Вадим Кулаков получил специализированный автомобиль для перевозки человека на инвалидной коляске. Машину в Хабаровск доставили участники всероссийской благотворительной акции «Экспедиция добра». Автомобиль прибыл из Санкт-Петербурга, преодолев около 9000 километров и более десяти городов страны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Историю Вадима в Народном фронте Санкт-Петербурга узнали благодаря социальным сетям депутата Государственной Думы от Хабаровского края Максима Иванова.
С Вадимом депутат знаком около трёх лет. Тогда молодой человек написал ему в социальной сети, что у него сломался планшет. После этого Вадима удалось трудоустроить по программе «Доступный труд». Сегодня он работает smm-специалистом в региональном отделении ВОРДИ, получает заработную плату, помогает семье.
Торжественная передача автомобиля прошла на территории Хабаровского детского психоневрологического интерната в микрорайоне Берёзовка. В мероприятии приняли участие представители Народного фронта Санкт-Петербурга, Благотворительного фонда «Добродушие», АНО «Команда страны», ВОРДИ Хабаровского края, волонтёры, педагоги и воспитанники интерната.
Максим Иванов отметил, что для Вадима автомобиль станет не просто средством передвижения, а возможностью свободнее жить, чаще бывать вне дома и общаться с людьми.
— Людям с инвалидностью нужна не жалость, а возможность жить полной жизнью. Для Вадима этот автомобиль — новая свобода. Он сможет чаще выезжать из дома, встречаться с друзьями, работать, видеть мир не только через экран. И очень важно, что ради этой мечты объединились люди из разных регионов страны, — сказал Максим Иванов.
Несмотря на тяжёлое заболевание, Вадим полностью сохранён ментально. Из всего тела у него полноценно работает только большой палец правой ноги. С его помощью он пишет тексты, ведёт социальные сети, монтирует видеоролики и общается с людьми.
— Когда мы познакомились, Вадим не просил его пожалеть. Он хотел работать. Для меня было делом чести сделать так, чтобы его способности были востребованы. Сегодня он зарабатывает, помогает семье, ведёт социальные сети, развивается. Вот это и есть настоящая социализация — когда человек не выключен из жизни, — подчеркнул Максим Иванов.
По словам депутата, история Вадима особенно важна для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Именно поэтому передача автомобиля прошла на территории детского психоневрологического интерната.
— Вадим мечтал работать — и сегодня он работает. Мечтал иметь много друзей — и теперь с ним дружит вся Россия. Мечтал об автомобиле — и эта мечта тоже исполнилась. А впереди, надеюсь, будет и море, о котором он мечтал всю жизнь, — сказал Максим Иванов.
Депутат также отметил, что доступная среда начинается не только с пандусов, специальных автомобилей и технических решений, но и с отношения общества к человеку.
— Там, где удобно человеку на инвалидной коляске, там удобно всем: маме с детской коляской, пожилому человеку, ребёнку. Доступная среда — это не только про инфраструктуру. Это про уважение, внимание и готовность не проходить мимо", — отметил Максим Иванов.
Отметим, что по программе «Доступный труд» при поддержке Максима Иванова трудоустроено более 140 человек с инвалидностью 1 и 2 группы. Также в рамках программы трудоустраиваются ветераны СВО. Система помогает людям с инвалидностью находить работу, получать заработную плату и чувствовать себя полноценными участниками общественной жизни.