В южных районах Красноярского края в магазинах нашли семена несуществующих сортов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Минусинске, Ермаковском и Шушенском округах специалисты Россельхознадзора проверили 14 торговых точек, где продаются семена и посадочный материал. Нарушения выявили в каждом из них.
В ряде случаев продавались семена сортов и гибридов, которые не включены в Государственный реестр. Всего проверили более 2400 партий семян, нарушения выявлены примерно в 250 из них. В отдельных магазинах доля таких товаров доходила до 30%.
Среди «проблемных» позиций оказались, например, семена томатов и огурцов с названиями, которые не зарегистрированы официально.
Владельцам торговых точек выданы предостережения о недопустимости нарушений.
По данным ведомства, с начала года в крае уже проверили 176 магазинов и 23 интернет-площадки. В среднем нарушения выявляются в значительной части партий семян овощных и плодовых культур.