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В Челябинске с 19 июня изменится маршрут автобуса № 33

В Челябинске автобусный маршрут изменят из-за ремонта на теплосетях.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске на время ремонта теплосетей на улице Овчинникова изменится маршрут автобуса № 33.

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», с 20:00 19 июня до 6:00 22 июня автобусы не смогут проехать по улице Овчинникова. Они будут курсировать по маршруту: Фатеевка — Разина — Доватора — Шаумяна (обратно Цеховая) — Курчатова — Парк Гагарина.

При движении в обоих направлениях автобусы по-прежнему будут заезжать на Железнодорожный вокзал.

Напомним, движение на участке улицы Овчинникова на время перекроют.