В Челябинске с 19 июня изменится маршрут автобуса № 33

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», с 20:00 19 июня до 6:00 22 июня автобусы не смогут проехать по улице Овчинникова. Они будут курсировать по маршруту: Фатеевка — Разина — Доватора — Шаумяна (обратно Цеховая) — Курчатова — Парк Гагарина.