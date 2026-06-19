В России появится единый QR-код для оплаты в магазинах и ресторанах

С 1 сентября в российских магазинах и ресторанах начнут использовать универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
По его словам, новый стандарт вводится федеральным законом, подписанным в июле 2025 года. Вместо нескольких QR-кодов от разных банков на кассе должен появиться один универсальный код, сформированный через Национальную систему платежных карт.
Сейчас покупателю часто приходится искать QR-код своего банка. После изменений достаточно будет навести камеру на единый код, а затем выбрать удобный способ списания средств. Оплатить покупку можно будет через СБП, pay-сервис своего банка или цифровым рублем, если такая возможность поддерживается. Свищев отметил, что при оплате через универсальный QR-код покупатели смогут сохранить привычные кешбэки и программы лояльности, если они предусмотрены банком.
Нововведение будут вводить поэтапно. С 1 сентября 2026 года к системе должны подключиться значимые банки и крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 млн рублей. С 1 сентября 2027 года требование распространится на банки с универсальной лицензией и бизнес с выручкой более 30 млн рублей. С 1 сентября 2028 года оно затронет все банки и продавцов с выручкой более 20 млн рублей.
Исключения предусмотрены для местностей без интернета и торговых точек с годовой выручкой менее 5 млн рублей.