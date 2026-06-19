В России появится единый QR-код для оплаты в магазинах и ресторанах

Сейчас покупателю часто приходится искать QR-код своего банка. После изменений достаточно будет навести камеру на единый код, а затем выбрать удобный способ списания средств. Оплатить покупку можно будет через СБП, pay-сервис своего банка или цифровым рублем, если такая возможность поддерживается. Свищев отметил, что при оплате через универсальный QR-код покупатели смогут сохранить привычные кешбэки и программы лояльности, если они предусмотрены банком.