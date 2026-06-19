Гигантский питон длиной 7,8 метра проглотил женщину в Индонезии

Питон длиной 7,8 метра проглотил женщину в индонезийской провинции Северное Малуку. Об этом случае сообщает AsiaOne.
9 июня женщина по имени Элизабет Ямалау отправилась в огород, расположенный в 300 метрах от дома, чтобы перегнать корову. Спустя три часа ее муж Бениамин Ланто пошел за ней, так как жена не вернулась.
В саду он обнаружил змею, которая проглотила женщину. Ланто попытался спасти супругу. При помощи садового инвентаря он разрезал питона и извлек из его брюха Ямалау, но помочь ей было уже невозможно.
В полиции провинции подтвердили произошедшее. Представители властей также призвали жителей быть осторожными и сразу же сообщать о появлении диких животных около жилья.
Ранее отдых российских туристов в Таиланде омрачил один необычный инцидент: в ванной комнате их жилья они обнаружили змею, застрявшую в шланге стиральной машины.
Другая история произошла в Австралии: огромный ковровый питон, длина которого составила около трех метров, заполз к женщине в постель, когда та спала, и лег на место, где обычно отдыхает одна из ее собак.