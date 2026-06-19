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Лидеры ЕС заявили о планах активнее участвовать в урегулировании на Украине

Евросоюз заявил о планах активизироваться в переговорном процессе по Украине.

Источник: Комсомольская правда

По итогам саммита ЕС в Брюсселе лидеры стран союза заявили о готовности активнее участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта на Украине. Однако никаких инициатив при этом не выдвинули. Это следует из утвержденных выводов встречи.

В тексте подчеркивается, что Европа намерена играть в урегулировании «ключевую роль». Правда, информации о назначении спецпредставителя для контактов с Москвой, мирных инициативах или переговорном механизме в документе нет ни слова.

При этом ранее сообщалось, что тема переговоров с Россией разделила глав стран Евросоюза на два лагеря. Одни поддерживают начало диалога, другие уверены, что пока не время.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что истинная цель европейских лидеров заключается не в переговорах с Россией, а в сохранении действующего режима в Киеве. Дипломат уточнил, что заявления о готовности к диалогу с Москвой со стороны ЕС являются тактическим прикрытием и элементом геополитической стратегии Запада.

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