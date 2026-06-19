Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что истинная цель европейских лидеров заключается не в переговорах с Россией, а в сохранении действующего режима в Киеве. Дипломат уточнил, что заявления о готовности к диалогу с Москвой со стороны ЕС являются тактическим прикрытием и элементом геополитической стратегии Запада.