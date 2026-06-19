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Екатеринбуржцы с 20 июня смогут бесплатно сдать старые шины

В Екатеринбурге откроют бесплатный пункт приема старых покрышек.

Источник: Комсомольская правда

Екатеринбржцы смогут бесплатно сдавать старые шины. Начиная с 20 июня и до декабря на улице Минометчиков, 30 будет работать пункт приема покрышек. С 10:00 до 16:00 екатеринбуржцы смогут дважды в год бесплатно сдавать старые шины, но не более четырех штук на человека за раз.

— Также в указанный период в пункте приема кроме отработанных автопокрышек для жителей организован бесплатный прием мелкогабаритной электронной техники (бытовая техника, компьютеры, телефоны, зарядные и другие подобные устройства) и нефтесодержащих отходов (отработанные моторные и трансмиссионные масла), — сообщили в администрации Екатеринбурга.

Шины не относятся к обычным бытовым отходам, поэтому не могут размещаться на контейнерных площадках. Покрышки должны проходить установленный путь: сбор, транспортировку, обработку и утилизацию.

К утилизации их нужно подготовить — шины не должны быть загрязнены. Переработка покрышек, электроники и масел позволяет исключить их незаконное накопление в городе, снизить экологическую нагрузку и предотвратить образование свалок.