Екатеринбуржцы с 20 июня смогут бесплатно сдать старые шины

Екатеринбржцы смогут бесплатно сдавать старые шины. Начиная с 20 июня и до декабря на улице Минометчиков, 30 будет работать пункт приема покрышек. С 10:00 до 16:00 екатеринбуржцы смогут дважды в год бесплатно сдавать старые шины, но не более четырех штук на человека за раз.