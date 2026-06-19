В Самаре открыли проезд по улице Литвинова после ремонта коллектора

Напомним, 25 марта в Самаре перекрыли проезд по улице Литвинова для ремонта коллектора. Пока работы продолжались, действовала схема объезда. Объехать место ремонта можно было от Конного проезда по Зубчаниновскому шоссе до Конструктивной, а дальше — по Литвинова в обычном режиме.