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В Самаре открыли проезд по улице Литвинова после ремонта коллектора

Сотрудники самарской службы заменили 600 метров канализационного коллектора.

Источник: «РКС-Самара»

В Самаре открыли проезд по улице Литвинова. Сотрудники службы завершили перекладку участка канализационного коллектора диаметром 800 мм. Они заменили 600 метров сетей. Об этом сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

«Мы завершили работы на коллекторе. Движение на участке между улицами Конструктивная и Лиственная восстановлено», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 марта в Самаре перекрыли проезд по улице Литвинова для ремонта коллектора. Пока работы продолжались, действовала схема объезда. Объехать место ремонта можно было от Конного проезда по Зубчаниновскому шоссе до Конструктивной, а дальше — по Литвинова в обычном режиме.