В Самаре открыли проезд по улице Литвинова после ремонта коллектора

В Самаре открыли проезд по улице Литвинова. Сотрудники службы завершили перекладку участка канализационного коллектора диаметром 800 мм. Они заменили 600 метров сетей. Об этом сообщает пресс-служба «РКС-Самара».
«Мы завершили работы на коллекторе. Движение на участке между улицами Конструктивная и Лиственная восстановлено», — говорится в сообщении.
Напомним, 25 марта в Самаре перекрыли проезд по улице Литвинова для ремонта коллектора. Пока работы продолжались, действовала схема объезда. Объехать место ремонта можно было от Конного проезда по Зубчаниновскому шоссе до Конструктивной, а дальше — по Литвинова в обычном режиме.