Движение на улице Народной в Новосибирске перекрыто из-за пожара

Напомним, сегодня утром, 19 июня, в доме на улице Народная, 57 произошел хлопок бытового газа, после чего вспыхнули жилые квартиры. Пострадали два человека: одному из них оказали помощь на месте, второго пришлось госпитализировать в ожоговый центр.