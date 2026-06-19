Движение на улице Народной в Новосибирске перекрыто из-за пожара

В Новосибирске перекрыто движение на улице Народной из-за пожара в многоквартирном доме. На ближайших улицах движение осложнено крупными пробками. Об этом сообщает корреспондент КП-Новосибирск.
По данным крупных картографических сервисов, проезд затруднен на улицах Богдана Хмельницкого и 25 лет Октября — на этих участках образовались длинные пробки из-за того, что улицу Народную перекрыли для пожарной техники.
Напомним, сегодня утром, 19 июня, в доме на улице Народная, 57 произошел хлопок бытового газа, после чего вспыхнули жилые квартиры. Пострадали два человека: одному из них оказали помощь на месте, второго пришлось госпитализировать в ожоговый центр.