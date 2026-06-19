Красноярцам рассказали, как приготовить полезный летний морс

Не менее полезным ингредиентом для морса является облепиха. Эта ягода содержит большое количество витамина С, витамин Е и комплекс жирных кислот Омега-3, 6, 7 и 9. Она придает напитку яркий цвет, густую текстуру и насыщенный аромат. При покупке облепихи эксперты рекомендуют обращать внимание на целостность ягод и отсутствие льда или смерзшихся комков в упаковке.