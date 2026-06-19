Красноярцам рассказали, как приготовить полезный летний морс

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С наступлением жаркой погоды жители Красноярска все чаще задумываются о том, чем утолить жажду без вреда для здоровья. Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» рекомендуют обратить внимание на традиционный русский напиток — морс, приготовленный из натуральных ягод.
По словам экспертов, морс известен на Руси с древних времен. Первые упоминания о нем встречаются в «Домострое», где описывались рецепты напитков на основе ягодного сока с добавлением меда. Летом морс помогает освежиться, а зимой служит дополнительным источником витаминов.
Наиболее популярным считается клюквенный морс. Клюква богата бензойной кислотой, которая препятствует развитию бактерий, а также витамином С и антиоксидантами. Специалисты советуют выбирать упругие ягоды насыщенного красного или бордового цвета. Незрелые плоды могут придать напитку излишнюю кислоту, а перезрелые — привкус брожения.
Не менее полезным ингредиентом для морса является облепиха. Эта ягода содержит большое количество витамина С, витамин Е и комплекс жирных кислот Омега-3, 6, 7 и 9. Она придает напитку яркий цвет, густую текстуру и насыщенный аромат. При покупке облепихи эксперты рекомендуют обращать внимание на целостность ягод и отсутствие льда или смерзшихся комков в упаковке.
В число лучших ягод для приготовления морса также входит брусника, которую нередко называют «молодильной ягодой». Она богата витаминами А, С и Е, а также марганцем. Брусничный морс отличается мягким вкусом с легкой горчинкой и способствует поддержанию иммунитета.
Специалисты напоминают, что главная ошибка при приготовлении морса — длительное кипячение ягод. Высокая температура разрушает витамин С и снижает ароматические свойства напитка. Для сохранения полезных веществ рекомендуется сначала отжать сок, а затем отдельно приготовить отвар из ягодного жмыха. После охлаждения оба компонента следует смешать.
Тем, кто предпочитает покупать готовый морс, эксперты советуют внимательно изучать маркировку. Согласно" 28188–2014", настоящий морс должен содержать не менее 15% натурального или восстановленного сока. Если содержание сока ниже, такой продукт уже не может называться морсом и относится к категории морсовых напитков.