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Студенты КГПУ представят на «Бирюсе» проект для школьников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Актив Студенческого научного общества КГПУ примет участие в молодежном форуме ТИМ «Бирюса» на смене «Наука и технологии».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Актив Студенческого научного общества КГПУ примет участие в молодежном форуме ТИМ «Бирюса» на смене «Наука и технологии».

В делегацию вошли семь представителей СНО университета. На форуме они будут работать над собственным научно-прикладным проектом при поддержке экспертов Росмолодежь. Гранты.

Смена объединит молодых исследователей и разработчиков из разных регионов страны. Участники представят свои инициативы, обсудят научные проекты и смогут доработать их вместе с наставниками грантового сообщества.

Председатель Студенческого научного общества КГПУ Елена Мещерикова рассказала, что проект направлен на вовлечение школьников из психолого-педагогических классов в совместные научные исследования со студентами.

По ее словам, главная задача участия в форуме — представить инициативу и доработать ее методологическую и содержательную часть при сопровождении федеральных наставников.