Косуля, четыре медведя и два тигра выходили в люди на неделе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае за период с 11 по 18 июня зафиксировали семь конфликтных ситуаций с участием диких животных. Об этом сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства региона.
11 июня — обнаружена сибирская косуля на территории автокооператива «Металлург», расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре. Животное отловлено, осмотрено и выпущено в естественную среду обитания на территории охотничьих угодий Комсомольского муниципального округа.
11 июня — бурый медведь напал на человека в двух км от пос. Мухен муниципального района им. Лазо. В результате нападения человек погиб. В районе нападения проводятся мероприятия по регулированию численности бурого медведя. Гибель человека произошла в результате случайной встречи. Медведь не охотился на человека.
11 июня — бурый медведь визуально отмечен на территории воинской части, расположенной в микрарайоне г. Хабаровска «Красная речка». Со слов очевидцев вел себя агрессивно. В целях устранения угрозы жизни и здоровья граждан на территории ОДОУ «Хабаровское», примыкающих к микрорайону «Красная речка», проводятся мероприятия по регулированию численности буруго медведя.
12 июня — бурый медведь визуально отмечен в окрестностях Дома отдыха «Шарголь» Комсомольского муниципального округа. Проведены профилактические беседы с директором Дома отдыха в части поведения при встрече с медведем и порядке действий в случае обнаружения медведя на территории Дома отдыха.
12 июня — бурый медведь визуально отмечен в окрестностях р.п. Ванино Ванинского муниципального округа. Выход единичный.
12 июня — амурский тигр утащил собаку в лесной массив с территории СНТ «Новая Троя» Хабаровского муниципального района. Лесной массив относится к территории федерального заповедника «Большехехцирский». Информация передана в ФГБУ «Заповедное Приамурье».
15 июня — амурский тигр задавил лошадь в окрестностях с. Лесопильное Бикинского муниципального округа. С хозяином лошади проведена профилактическая беседа по поводу содержания и выгула домашних животных в ареале амурского тигра.
Напоминаем, что в случае возникновения конфликтной ситуации с дикими животными необходимо обращаться по единому номеру экстренных оперативных служб — 112.
Неделей ранее в Хабаровском крае было также зафиксировано семь конфликтных ситуаций с участием диких животных.