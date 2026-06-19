Косуля, четыре медведя и два тигра выходили в люди на неделе в Хабаровском крае

11 июня — бурый медведь напал на человека в двух км от пос. Мухен муниципального района им. Лазо. В результате нападения человек погиб. В районе нападения проводятся мероприятия по регулированию численности бурого медведя. Гибель человека произошла в результате случайной встречи. Медведь не охотился на человека.