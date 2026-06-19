В Прикамье скончался бывший председатель Земского собрания Александр Буторин

Александр Буторин более 20 лет являлся депутатом поселкового и районного Советов, избирался членом райкома КПСС и областного комитета профсоюза работников связи. В 2005 году его избрали депутатом Земского собрания Гайнского муниципального района первого созыва, коллеги доверили ему пост председателя. В марте 2011 года Александра Сергеевича переизбрали на второй срок. Он руководил представительным органом района до сентября 2016 года.