За сутки на Дону спасатели потушили 11 техногенных пожаров

За минувшие сутки 18 июня пожарно-спасательные подразделения Ростовской области ликвидировали 11 техногенных пожаров и выезжали на три дорожно-транспортных происшествия. Такую статистику подвели в донском МЧС.
Известно, что на ликвидацию последствий всех происшествий привлекались 140 человек личного состава и 35 единиц спецтехники.
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