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За сутки на Дону спасатели потушили 11 техногенных пожаров

140 спасателей работали на пожарах и авариях 18 июня в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки 18 июня пожарно-спасательные подразделения Ростовской области ликвидировали 11 техногенных пожаров и выезжали на три дорожно-транспортных происшествия. Такую статистику подвели в донском МЧС.

Известно, что на ликвидацию последствий всех происшествий привлекались 140 человек личного состава и 35 единиц спецтехники.

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