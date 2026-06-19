Более 3 тысяч маломобильных пассажиров получили спецпомощь на вокзалах Красноярской магистрали в январе — мае

В январе — мае 2026 года специальными сервисами на территории крупных вокзальных комплексов Красноярской железной дороги воспользовались 3047 пассажиров с ограниченными возможностями. Это на 14% больше, чем за тот же период прошлого года.
Наибольшее количество обращений поступило в Красноярске (1906), Абакане (639). Также данной услугой воспользовались посетители вокзалов Боготол, Мариинск, Заозёрная и Канск-Енисейский.
Сотрудники вокзалов обеспечили всю необходимую поддержку: встреча и сопровождение маломобильных пассажиров, помощь при оформлении проездных документов, сдаче багажа и посадке в поезд. При необходимости предоставлялась кресло-коляска или каталка для лежачих больных.
Все заявки на организацию бесплатного сопровождения таких пассажиров на вокзалах и в пути следования принимаются в Центре содействия мобильности, который работает в круглосуточном режиме. Сделать это можно на сайте ОАО «РЖД» (в подразделе «Помощь на вокзалах») либо по телефону 8−800−775−00−00 (добавочный 1 в тоновом режиме). Заявку необходимо оставить не менее чем за 24 часа до предстоящей поездки.
Добавим, на крупных железнодорожных вокзалах КрасЖД создана вся необходимая инфраструктура для комфортного пребывания маломобильных пассажиров: установлены пандусы и подъемники, оборудованы специализированные санитарные комнаты и комнаты отдыха, нанесены тактильные направляющие указатели, таблички со шрифтом Брайля и мнемосхемы. Также работают индукционные системы для передачи звуковых сигналов на слуховые аппараты. На вокзале Красноярск маломобильные пассажиры могут воспользоваться лифтами.
Комфортная среда создана и в вагонах со специализированными купе поездов дальнего следования холдинга «РЖД». В них пассажир может передвигаться в кресле-коляске: предусмотрены подъемные посадочные устройства, увеличена площадь тамбурной зоны и проходов, оборудованы более широкие двери, в том числе в санитарную комнату, есть необходимые тактильные указатели.
Красноярская железная дорога осуществляет постоянное взаимодействие с региональными общественными объединениями инвалидов, чтобы учитывать их пожелания.