Более 3 тысяч маломобильных пассажиров получили спецпомощь на вокзалах Красноярской магистрали в январе — мае

Все заявки на организацию бесплатного сопровождения таких пассажиров на вокзалах и в пути следования принимаются в Центре содействия мобильности, который работает в круглосуточном режиме. Сделать это можно на сайте ОАО «РЖД» (в подразделе «Помощь на вокзалах») либо по телефону 8−800−775−00−00 (добавочный 1 в тоновом режиме). Заявку необходимо оставить не менее чем за 24 часа до предстоящей поездки.