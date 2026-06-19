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Электричество частично отключилось в Куйбышевском районе Иркутска

Специалисты выехали для выяснения причины случившегося.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 19 июня. Аварийное отключение электричества произошло в Куйбышевском районе Иркутска сегодня, в 12.35. Как уточняют энергетики, без электроэнергии осталась часть домов на улицах Альпийская, Андреева, Красноярская, Култукская, Лагерный, Лызина, Плодово-ягодный, Угольный, Ушаковская, а также часть домов в СНТ им. 4-ой Пятилетки и СНТ «Сибиряк», пишет ИА IrkutskMedia.

В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 16.00.