Электричество частично отключилось в Куйбышевском районе Иркутска

IrkutskMedia, 19 июня. Аварийное отключение электричества произошло в Куйбышевском районе Иркутска сегодня, в 12.35. Как уточняют энергетики, без электроэнергии осталась часть домов на улицах Альпийская, Андреева, Красноярская, Култукская, Лагерный, Лызина, Плодово-ягодный, Угольный, Ушаковская, а также часть домов в СНТ им. 4-ой Пятилетки и СНТ «Сибиряк», пишет ИА IrkutskMedia.
В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 16.00.