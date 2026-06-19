Электричество частично отключилось в Куйбышевском районе Иркутска

IrkutskMedia, 19 июня. Аварийное отключение электричества произошло в Куйбышевском районе Иркутска сегодня, в 12.35. Как уточняют энергетики, без электроэнергии осталась часть домов на улицах Альпийская, Андреева, Красноярская, Култукская, Лагерный, Лызина, Плодово-ягодный, Угольный, Ушаковская, а также часть домов в СНТ им. 4-ой Пятилетки и СНТ «Сибиряк», пишет ИА IrkutskMedia.