В Хабаровске 22 июня временно ограничат движение общественного транспорта

В связи с проведением 22 июня 2026 года с 20:30 до 22:00 патриотической беговой акции «Свеча памяти» (6+), посвященной Дню памяти и скорби, будет временно ограничено движение всех видов транспорта по улице Шевченко от Амурского бульвара до улицы Муравьева-Амурского.
В связи с проведением мероприятия временно изменятся пути следования муниципальных маршрутов регулярных перевозок:
— автобусные маршруты № 14, 19, 82, троллейбусные маршруты № 1, 9 в направлении Комсомольской площади будут следовать с улицы Муравьева-Амурского с правым поворотом на улицу Комсомольскую, Амурский бульвар, улицу Калинина, с левым поворотом на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме;
— троллейбусный маршрут № 4 будет следовать по маршруту «Онкологический центр — “Дом Одежды” (улица Московская)».
Движение всех видов транспорта в районе проведения мероприятия будет осуществляться согласно указаниям сотрудников ДПС ГАИ.
Просьба жителям и гостям города учитывать информацию при планировании поездок в центральную часть города.
Получить информацию о работе маршрутов можно у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56.
Забег «Свеча памяти» состоится в Хабаровске в День Памяти и Скорби.
Жители края пробегут 1418 метров и зажгут 1418 свечей — столько дней длилась освободительная война СССР против нацисткой Германии.
В Хабаровске пройдут акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти».
Также Хабаровский край вместе со всей страной примет участие в ежегодной Всероссийской минуте молчания.