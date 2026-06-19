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В Хабаровске 22 июня временно ограничат движение общественного транспорта

Жителей и гостей краевого центра просят учитывать информацию при планировании поездок в центральную часть города.

В связи с проведением 22 июня 2026 года с 20:30 до 22:00 патриотической беговой акции «Свеча памяти» (6+), посвященной Дню памяти и скорби, будет временно ограничено движение всех видов транспорта по улице Шевченко от Амурского бульвара до улицы Муравьева-Амурского.

В связи с проведением мероприятия временно изменятся пути следования муниципальных маршрутов регулярных перевозок:

— автобусные маршруты № 14, 19, 82, троллейбусные маршруты № 1, 9 в направлении Комсомольской площади будут следовать с улицы Муравьева-Амурского с правым поворотом на улицу Комсомольскую, Амурский бульвар, улицу Калинина, с левым поворотом на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме;

— троллейбусный маршрут № 4 будет следовать по маршруту «Онкологический центр — “Дом Одежды” (улица Московская)».

Движение всех видов транспорта в районе проведения мероприятия будет осуществляться согласно указаниям сотрудников ДПС ГАИ.

Просьба жителям и гостям города учитывать информацию при планировании поездок в центральную часть города.

Получить информацию о работе маршрутов можно у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56.

Забег «Свеча памяти» состоится в Хабаровске в День Памяти и Скорби.

Жители края пробегут 1418 метров и зажгут 1418 свечей — столько дней длилась освободительная война СССР против нацисткой Германии.

В Хабаровске пройдут акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти».

Также Хабаровский край вместе со всей страной примет участие в ежегодной Всероссийской минуте молчания.