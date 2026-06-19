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Арктическая малина зацвела в лесах Челябинской области

Благодаря обильным дождям и щедрому солнцу в лесах национального парка «Зигальга» зацвела самая редкая ягода — княженика. В народе её также называют арктической или моховой малиной, мамурой, княжицей и лапушкой-морошкой.

Источник: национальный парк «Зигальга»

Ягоду прозвали княженикой, потому что она очень нравилась дочерям русских князей. Государи даже отправляли специальных людей на сбор этого лесного лакомства, которое по вкусу напоминает ананас.

— Княженика — ягода северная, встретить её можно даже за полярным кругом. Что интересно: чем южнее она растёт, тем меньше урожай, — поделились работники «Зигальги».

А в национальном парке «Таганай» стартовал традиционный «орхидейный» сезон. Первой распустилась любка двулистная — необычное растение, которое в народных преданиях связывали с приворотными зельями.