Арктическая малина зацвела в лесах Челябинской области

Ягоду прозвали княженикой, потому что она очень нравилась дочерям русских князей. Государи даже отправляли специальных людей на сбор этого лесного лакомства, которое по вкусу напоминает ананас.
— Княженика — ягода северная, встретить её можно даже за полярным кругом. Что интересно: чем южнее она растёт, тем меньше урожай, — поделились работники «Зигальги».
А в национальном парке «Таганай» стартовал традиционный «орхидейный» сезон. Первой распустилась любка двулистная — необычное растение, которое в народных преданиях связывали с приворотными зельями.