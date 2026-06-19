В Красноярском крае могут упразднить самый северный суд России

В Диксоне такое присутствие создавать не планируют. По данным на 1 января 2026 года, в поселке проживали 322 человека. Вакансия председателя Диксонского районного суда остается открытой с ноября 2019 года. С тех пор дела фактически рассматриваются в здании суда в Дудинке. В документе также отмечается низкая нагрузка на Диксонский суд. В 2025 году она составляла 4,3 дела и материала в месяц. Для сравнения, средняя нагрузка судьи в Красноярском крае составляет 53 дела и материала в месяц.