В Красноярском крае могут упразднить самый северный суд России

В Госдуму внесли законопроект об упразднении семи малосоставных районных судов Красноярского края. Среди них Диксонский районный суд, который считается географически самым северным судом России.
Предлагается упразднить Диксонский, Усть-Енисейский и Хатангский районные суды. Их полномочия могут передать Дудинскому районному суду. Также планируется упразднить Байкитский и Тунгусско-Чунский суды с передачей полномочий Илимпийскому районному суду. Канский и Шарыповский районные суды предлагают объединить с соответствующими городскими судами.
В пояснительной записке указано, что в нескольких судах числится всего по одному судье. Это мешает рассматривать дела коллегией из трех судей, если такой порядок предусмотрен законом. На месте Усть-Енисейского, Хатангского, Байкитского и Тунгусско-Чунского судов предлагают создать постоянные судебные присутствия.
В Диксоне такое присутствие создавать не планируют. По данным на 1 января 2026 года, в поселке проживали 322 человека. Вакансия председателя Диксонского районного суда остается открытой с ноября 2019 года. С тех пор дела фактически рассматриваются в здании суда в Дудинке. В документе также отмечается низкая нагрузка на Диксонский суд. В 2025 году она составляла 4,3 дела и материала в месяц. Для сравнения, средняя нагрузка судьи в Красноярском крае составляет 53 дела и материала в месяц.
Среди причин реорганизации также названы удаленность территорий, сложные климатические условия и нестабильная работа интернета, которая мешает электронной переписке, видеоконференц-связи и работе сайтов судов. Документ подготовил Верховный суд РФ. Законопроект зарегистрирован в базе Госдумы.