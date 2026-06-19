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В Атырау восстанавливают популяцию ценных видов рыб

В Атырауской области в рамках Международного фестиваля рыбалки «Қазыналы Каспий» состоялась экологическая акция по восполнению рыбных запасов реки Урал (Жайык), передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Участники мероприятия выпустили в реку 3000 мальков осетра, выращенных на Атырауском осетровом рыбоводном заводе.

Осетров выпустили в естественную среду обитания.

По словам заведующего цехом предприятия Нурболата Супыгалиева, в этом году молодь осетровых выпускают в естественную среду после достижения необходимого веса.

«Данная работа имеет огромное значение для увеличения рыбных запасов и сохранения водной экосистемы».

Как отметил специалист, перед выпуском рыба проходит необходимый цикл выращивания, что повышает ее шансы на успешную адаптацию в природных условиях.

В этом году мальков выпускают после того, как их вес превышает 3,5 грамма.

Какие виды осетровых выращивают в Атырау.

Атырауский осетровый рыбоводный завод занимается разведением нескольких ценных видов осетровых рыб.

Среди них:

белуга; осетр; севрюга; шип; стерлядь.

Предприятие играет важную роль в сохранении популяции осетровых, численность которых в естественной среде остается ограниченной.

Почему это важно.

Осетровые считаются одними из самых ценных и одновременно наиболее уязвимых видов рыб Каспийского бассейна. На протяжении многих лет их численность сокращалась под влиянием браконьерства, загрязнения водоемов и изменения природной среды.

Регулярный выпуск молоди помогает поддерживать популяцию редких видов, способствует восстановлению рыбных запасов и сохранению биологического разнообразия реки Урал и Каспийского моря.

Экологические акции, проводимые в рамках фестиваля «Қасыналы Каспий», направлены не только на популяризацию рыболовства, но и на привлечение внимания к вопросам охраны водных ресурсов и сохранения уникальной экосистемы региона.