В российском городе девочки из детдома годами боялись заявить на педагога-насильника

В Ессентуках бывшие воспитанницы детского дома обратились на горячую линию движения «Сдай педофила» с заявлением о насилии, которое совершал педагог в 2012—2016 годах. Как сообщила РИА Новости лидер движения Анна Левченко, пострадавшие долго не решались заявить о произошедшем, опасаясь, что из-за давности событий им никто не поверит. Они также боялись, что при недостатке доказательств их обвинят в клевете. Решиться на обращение их заставила информация о том, что мужчина получил новое педагогическое образование и вновь работает с детьми.