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В российском городе девочки из детдома годами боялись заявить на педагога-насильника

В Ессентуках бывшие воспитанницы детского дома обратились на горячую линию движения «Сдай педофила» с заявлением о насилии, которое совершал педагог в 2012—2016 годах.

В Ессентуках бывшие воспитанницы детского дома обратились на горячую линию движения «Сдай педофила» с заявлением о насилии, которое совершал педагог в 2012—2016 годах. Как сообщила РИА Новости лидер движения Анна Левченко, пострадавшие долго не решались заявить о произошедшем, опасаясь, что из-за давности событий им никто не поверит. Они также боялись, что при недостатке доказательств их обвинят в клевете. Решиться на обращение их заставила информация о том, что мужчина получил новое педагогическое образование и вновь работает с детьми.

После обращения Следственный комитет Ставропольского края возбудил уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины. Его подозревают в насильственных действиях в отношении нескольких воспитанниц детдома. Подозреваемый был задержан, на допросе он признал вину.

У него изъяты электронные устройства, на которые он фиксировал свои противоправные действия. Следствие проверяет возможные другие эпизоды и пострадавших.

Уголовное дело возбуждено по факту насильственных действий в отношении несовершеннолетних. Расследование продолжается.