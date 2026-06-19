В Омской области 16-летний подросток утонул в Иртыше в метре от берега

Прокуратура Большереченского района Омской области начала проверку соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности граждан на водных объектах. По предварительным данным, накануне вечером компания сверстников находилась на необорудованном для купания берегу реки вблизи села Красный Яр. Мальчик, не умеющий хорошо плавать, зашел в воду и на расстоянии около одного метра от берега начал тонуть. Приятель попытался спасти товарища, однако усилия не увенчались успехом.