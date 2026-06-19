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Омичи стали попадаться за плохим занятием по ночам

В Омске красивые цветы в палисадниках многоквартирных домов, похоже, толкают некоторых жителей на плохое дело.

Источник: SuperOmsk.ru

Так, в сезон цветущих пионов жители жалуются на ночные кражи цветов. За плохим занятием только за последние дни на камеры наблюдения попались по меньшей мере четверо злоумышленников — произошло два случая разорения клумб.

Так, возле многоэтажки по улице Лукашевича, как сообщается в канале «Инцидент Омск», цветы с клумбы рвали подростки. Судя по приложенному видео, дело происходило ночью на понедельник, 15 июня 2026 года, а объектом похищения стали пионы. На записи видно двух человек в капюшонах, при этом по субтильному телосложению можно предположить, что «разорителями» были девушки.

Еще один инцидент зафиксирован на улице Орджоникидзе ночью 16 июня. Так, как заявляется в паблике «ЧП Омск» соцсети «Вконтакте», молодые парень с девушкой украли с клумб пионы, причем все до единого, якобы частично выдрав кусты с корнем. Отмечается, что написано заявление в полицию.

Напомним, ранее омичей попросили не рвать и не выкапывать цветы в городских парках.