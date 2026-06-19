Омичи стали попадаться за плохим занятием по ночам

Так, возле многоэтажки по улице Лукашевича, как сообщается в канале «Инцидент Омск», цветы с клумбы рвали подростки. Судя по приложенному видео, дело происходило ночью на понедельник, 15 июня 2026 года, а объектом похищения стали пионы. На записи видно двух человек в капюшонах, при этом по субтильному телосложению можно предположить, что «разорителями» были девушки.