Главные новости к утру 19 июня 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 19 июня 2026.
Лавров предупредил о рисках прямого столкновения НАТО с Россией
Актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с РФ, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он объяснил, что Европа «продолжает грезить экспансией», «намерена осваивать Украину и Молдавию».
Переговоры США и Ирана 19 июня в Швейцарии не состоятся
Переговоры между США и Ираном, которые должны были пройти 19 июня в городе Бюргеншток, не состоятся. При этом в Белом доме подтвердили намерение начать технические переговоры с Ираном, несмотря на отмену вылета вице-президента США Джей Ди Вэнса в Швейцарию. В МИД Ирана также заявили о планах участвовать в переговорах с США.
Саммит ЕС впервые с 2023 года смог принять единогласное заявление по Украине
Участники саммита Евросоюза впервые с 2023 года смогли единогласно принять заявление по Украине, которое до этого блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Документ содержит 18 пунктов и фактически повторяет набор требований к России, а также обещаний Украине. Кроме того, ЕС заявил о разработке новых антироссийских рестрикций.
Макрон и Мерц выступили против переговоров Евросовета с Россией
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц подвергли критике действия главы Евросовета Антониу Кошты, направленные на установление контактов с президентом России. Позиция лидеров Германии и Франции сводится к тому, что время для переговоров с Владимиром Путиным еще не наступило.
Военные США запросили дополнительные средства из-за операции в Иране
Министерство обороны США проинформировало членов Конгресса о необходимости выделения 80 млрд долларов в качестве дополнительного финансирования. Средства требуются в связи с проведением военной операции против Ирана. При отсутствии финансовой поддержки средства Пентагона будут исчерпаны уже летом.