Главные новости к утру 19 июня 2026 года

Переговоры между США и Ираном, которые должны были пройти 19 июня в городе Бюргеншток, не состоятся. При этом в Белом доме подтвердили намерение начать технические переговоры с Ираном, несмотря на отмену вылета вице-президента США Джей Ди Вэнса в Швейцарию. В МИД Ирана также заявили о планах участвовать в переговорах с США.