В России стартуют продажи автомобилей Volga

В линейке бренда на данный момент три модели — флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4,2 миллиона рублей, седан С50, стоимость которого будет начинаться от 2,9 миллиона рублей, и самая доступная модель Volga — кроссовер К40 по цене от 2,75 миллиона рублей.