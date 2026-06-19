В России стартуют продажи автомобилей Volga

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Продажи российских автомобилей Volga стартуют в пятницу, 19 июня, машины на первом этапе поступят в около 25 дилерских центров по всей России, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда.
«Старт продаж 19 июня… Дилеры на первом этапе — порядка 25 дилерских центров по всей России», — рассказали в Volga.
Подробная информация о комплектациях и ценах на автомобиль поступит в пятницу, отметили в компании.
В линейке бренда на данный момент три модели — флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4,2 миллиона рублей, седан С50, стоимость которого будет начинаться от 2,9 миллиона рублей, и самая доступная модель Volga — кроссовер К40 по цене от 2,75 миллиона рублей.
Автомобили Volga выпускаются компанией «Нижегородские легковые автомобили» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.