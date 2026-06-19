«Существует известный исторический факт о том, что значительная часть свинца, использовавшегося для производства боеприпасов в СССР, в том числе так называемых “семи из десяти пуль”, производилась из сырья, переработанного на Шымкентском свинцовом заводе. При этом руду для предприятия поставляли, в том числе, из Байжансая, который в 1940-е годы считался одним из лидеров по добыче свинцово-цинковой руды в Советском Союзе. В поселке также был установлен мемориал жителям Байжансая, погибшим в годы Великой Отечественной войны, где горел Вечный огонь. Каждая четвертая пуля, выпущенная по врагу, была добыта в Байжансае. При этом инфраструктура включала все базовые элементы советского периода — электричество, отопление и другие коммунальные удобства, характерные для благоустроенных промышленных поселков того времени», — говорит Владимир Привалов.