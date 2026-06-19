Забытый Байжансай: как живет поселок, который когда-то считался городом-мечтой

Когда-то жизнь здесь била ключом: дети спешили в школу, взрослые — на работу, а по вечерам жители собирались в клубах, гуляли по уютным улочкам или пили чай в беседках. Но однажды жители покинули эти места, оставив свои дома во власти ветра, дождей и времени. Именно таким — заброшенным и почти опустевшим — предстал поселок Байжансай, что в Байдибекском районе Туркестанской области, перед нашим корреспондентом.
Сегодня сложно представить, что еще 40 лет назад по ямам, ухабам и извилистой дороге, петляющей среди гор и огромных каменных глыб, в Байжансай ехали целыми семьями. В советские годы этот поселок городского типа считался одним из самых благополучных.
Поселок, находящийся за сто с лишним километров от Шымкента, был известен продажей дефицитных товаров. Старшее поколение казахстанцев еще помнит, что значит магическое выражение «московское обеспечение». Это был своего рода коммунистический рай даже в самые застойные времена. Деликатесы и вещи, которые невозможно было купить в городе, южане без всяких очередей приобретали тут, рассказывает наш проводник Игорь Панюха, который согласился ранним летним утром сопровождать нас на локацию.
«Дефицитные одежду и продукты питания, о которых жители областного центра могли только мечтать, тут можно было купить без блатных знакомств, очередей и переплат. Для многих южан этот шахтерский поселок казался настоящим островком достатка. Если в цифрах, то здесь работали клуб с кинозалом на 250 мест, библиотека, общежитие на 140 человек и другие социальные объекты. Вот и представьте всю мощь этого места», — говорит наш сопровождающий.
Здесь работал и собственный аэропорт, откуда всего за четыре рубля на Ан-2 можно было долететь до Кентау или Чимкента (ныне Шымкент. — Прим. ред.). В поселке действовали собственный милицейский участок (в СССР полиция называлась милиция. — Прим. ред.), больница, музыкальная школа и даже курорт, предназначенный именно для байжансайцев, расположенный среди живописных горных пейзажей. Там находились небольшие домики-дачи.
«Конечно, тогда жители не задумывались о переезде в большие города — для комфортной жизни здесь было все необходимое. В домах — центральное отопление, горячая и холодная вода, а главное — стабильная работа и достойная по тем временам заработная плата. Поселок считался престижным местом, где люди строили планы на будущее и были уверены в завтрашнем дне. Этой замечательной жизни Байжансай был обязан месторождению полиметаллических руд», — поясняет Игорь.
В 1942 году стране остро требовался свинец для военной промышленности, и местное месторождение оказалось очень богатым: содержание свинца в отдельных образцах руды достигало рекордных показателей. Благодаря этому добыча оставалась рентабельной даже при отсутствии развитой инфраструктуры. Краевед и журналист Владимир Привалов вспоминает, что в поселке даже был свой Вечный огонь, который горел круглосуточно.
«Существует известный исторический факт о том, что значительная часть свинца, использовавшегося для производства боеприпасов в СССР, в том числе так называемых “семи из десяти пуль”, производилась из сырья, переработанного на Шымкентском свинцовом заводе. При этом руду для предприятия поставляли, в том числе, из Байжансая, который в 1940-е годы считался одним из лидеров по добыче свинцово-цинковой руды в Советском Союзе. В поселке также был установлен мемориал жителям Байжансая, погибшим в годы Великой Отечественной войны, где горел Вечный огонь. Каждая четвертая пуля, выпущенная по врагу, была добыта в Байжансае. При этом инфраструктура включала все базовые элементы советского периода — электричество, отопление и другие коммунальные удобства, характерные для благоустроенных промышленных поселков того времени», — говорит Владимир Привалов.
Это сейчас о Байжансае практически никто не знает, но было время, когда о нем упоминалось очень часто. О поселке писали целые научные работы.
«Первые упоминания относятся к началу XX века — к 1904 году. Точных фамилий этих исследователей из Российской империи я уже не помню. В своих исследованиях они как раз писали, что в этом месте имеются залежи. Хотя руду там, в принципе, добывали и задолго до революции. Туда наведывались и англичане, и русские. Причем англичане вывозили руду караванами, а затем отправляли ее кораблями в Англию на переработку. Российские промышленники, в свою очередь, добывали руду и отправляли ее либо в Аулие-Ату — нынешний Тараз, либо в Китай на переработку», — рассказывает журналист.
В поселке проживали люди самых разных национальностей, поэтому оставшиеся от зданий стены — безмолвные свидетели и хранители самых разных культур, говоров и языков. Владимир отмечает, что когда-то численность проживающих здесь была около семи тысяч человек.
«Байжансай — это классика интернационального города, потому что там были казахи, русские, корейцы, греки, которые были депортированы во время войны. Немцы и китайцы тоже были. Там же не только руду добывали в шахтах. Там еще и обогатительная фабрика была. А расцвет Байжансая пришелся на период с 1977 по 1985 год. Вот этот промежуток времени — просто город-сказка и город-мечта», — говорит Владимир.
На сегодняшний день поселок официально признан бесперспективным, но люди здесь по-прежнему живут. Местный житель по имени Турдалы рассказал, что оставшиеся соотечественники своими силами поддерживают пути, которые ведут в Байжансай.
«В этом заброшенном поселке от населенного пункта Жарыкбас до поселка Байжансай проложена 20-километровая каменистая (грунтовая) дорога. И на протяжении этих 20 километров у нас есть 18 мостов, которые считаются важными объектами. Большинство из них сейчас находятся в негодном состоянии. На данный момент прямо посреди этих 20 километров — на расстоянии 10 км — один из мостов полностью разрушился и стал непригоден для передвижения. Мы своими силами сделали временную переправу через воду, чтобы приезжающие гости и сами сельчане могли хоть как-то проехать. Но впереди осень, зима, и в это время нашу временную переправу просто-напросто может смыть водой. Мы убедительно просим власти восстановить этот мост до наступления осенних холодов», — с такой просьбой обращаются оставшиеся жители поселка.
Возродить поселок уже не удастся. Однако есть возможность помочь тем немногим, кто продолжает здесь жить. Несколько жилых домов остается при въезде.
«В целом, если посчитать, в поселке осталось около 30 домов. Из них примерно в 10-ти домах люди живут постоянно, а остальные весной приезжают, а осенью уезжают обратно, перебираясь в города. В нашем поселке Байжансай проблемы с дорогами, питьевой водой, освещением, а также с первой медицинской помощью, когда люди заболевают зимой или летом. Вот о такой помощи мы вас просим. Ради благоустройства и процветания нашего села мы просим у вас поддержки», — говорит Турдалы.
Как живут местные жители, остается только догадываться. Зимой людям и вовсе приходится нелегко — уже первые снегопады «загоняют» поселок в ледяную ловушку, выбраться из которой можно лишь когда сойдут снега. Поэтому всем необходимым запасаются задолго до начала холодов. Возможно, если к этому живописному уголку вновь вспыхнет интерес, жизнь здесь заиграет новыми красками.