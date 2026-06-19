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Свыше 30 точек книгообмена открыли в Нижнем Новгороде

В департаменте культуры отметили, что организация точек книгообмена не относится к обязательным функциям библиотек — их открывают с учётом возможностей учреждений и интереса со стороны читателей.

В Нижнем Новгороде функционирует свыше 30 точек книгообмена. Такую информацию распространили в ИА «Время Н» со ссылкой на городской департамент культуры.

Ключевую роль в системе книгообмена играют специализированные зоны в муниципальных библиотеках. В их числе — Центральная городская детская библиотека им. Горького (ул. Ефремова, 2), Центральная районная библиотека им. Фурманова (пр. Ленина, 14), Центральная районная библиотека им. Достоевского (ул. Гороховецкая, 18А), Центральная городская библиотека им. Ленина (ул. Советская, 16) и ряд других.

В департаменте культуры отметили: организация точек книгообмена не относится к обязательным функциям библиотек — их открывают с учётом возможностей учреждений и интереса со стороны читателей.

В перспективе появятся новые площадки: ЦБС Автозаводского района планирует запустить точки в Центре деловой и правовой информации (пр. Кирова, 6), в библиотеке им. В. В. Маяковского (ул. Комсомольская, 2) и в «Книжном парке» (пр. Молодёжный, 44б). ЦБС Нижегородского района намерена организовать обмен книгами в Соседском центре «Вместе» (ул. Донецкая, 5) и в библиотеке им. К. А. Тимирязева (ул. Яблоневая, 6).

Помимо библиотек, обмен книгами доступен в «отелях для книг» в парке «Швейцария», а также на пригородном вокзале, в кинотеатре «Буревестник», на Нижегородской ярмарке и в ТЦ «ЦУМ».

Ранее Глеб Никитин встретился с нижегородским писателем Николаем Свечиным.

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