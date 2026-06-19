Свыше 30 точек книгообмена открыли в Нижнем Новгороде

В перспективе появятся новые площадки: ЦБС Автозаводского района планирует запустить точки в Центре деловой и правовой информации (пр. Кирова, 6), в библиотеке им. В. В. Маяковского (ул. Комсомольская, 2) и в «Книжном парке» (пр. Молодёжный, 44б). ЦБС Нижегородского района намерена организовать обмен книгами в Соседском центре «Вместе» (ул. Донецкая, 5) и в библиотеке им. К. А. Тимирязева (ул. Яблоневая, 6).