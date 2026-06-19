«Это не проблема дорожников»: в «КазАвтоЖол» жестко раскритиковали и пристыдили водителей Казахстана

Нацкомпания опубликовала заявление, подчеркнув, что «мусор на трассах — это не проблема дорожников, а вопрос культуры». В компании отметили, что ежедневно работники дорожных служб убирают мусор, очищают санитарные зоны, обслуживают туалеты и придорожную инфраструктуру на республиканских автодорогах. "Эта работа обходится бюджету почти в 1 млрд тенге. Это деньги, которые могли бы направляться на развитие дорог, повышение безопасности и улучшение сервиса. Но вместо этого значительные средства тратятся на уборку мусора, оставленного безответственными людьми.
На видео — реальные кадры с дорог: водители и пассажиры выбрасывают мусор, курят в неположенных местах, решают проблемы с туалетами, загрязняют обочины и зоны отдыха. Отдельные местные жители выбрасывают в придорожные контейнеры бытовой мусор, строительный мусор и даже туши павших животных. После этого те же люди жалуются на запах, грязь и «плохое содержание». Но чистота не появляется сама по себе. Ее ежедневно обеспечивают дорожники, которые работают в жару, мороз, ветер и дождь", — отметили в пресс-службе.
В «КазАвтоЖол» добавили, что республиканская дорога — это «не свалка и не место для безответственного поведения», а государственная инфраструктура, созданная для всех граждан. Компания потребовала соблюдения правил «элементарной экокультуры»: не выбрасывать мусор, пользоваться туалетами по назначению, бережно относиться к природе, уважать труд дорожников и государственное имущество.