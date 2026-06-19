«Это не проблема дорожников»: в «КазАвтоЖол» жестко раскритиковали и пристыдили водителей Казахстана

На видео — реальные кадры с дорог: водители и пассажиры выбрасывают мусор, курят в неположенных местах, решают проблемы с туалетами, загрязняют обочины и зоны отдыха. Отдельные местные жители выбрасывают в придорожные контейнеры бытовой мусор, строительный мусор и даже туши павших животных. После этого те же люди жалуются на запах, грязь и «плохое содержание». Но чистота не появляется сама по себе. Ее ежедневно обеспечивают дорожники, которые работают в жару, мороз, ветер и дождь", — отметили в пресс-службе.