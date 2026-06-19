В Хабаровском крае объём инвестиций за пять лет вырос почти втрое

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что по росту инвестиций, промышленному производству и строительству жилья макрорегион почти на треть обгоняет среднероссийские показатели. В 2025 году инвесторы вложили в проекты на Дальнем Востоке и в Арктике более 1 триллиона рублей. Построено свыше 230 новых предприятий, создано 25 тысяч рабочих мест. До 2030 года на реализацию мастер-планов дальневосточных городов предусмотрено 3,6 триллиона рублей.