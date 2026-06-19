В Хабаровском крае объём инвестиций за пять лет вырос почти втрое

Дальний Восток демонстрирует рекордные темпы роста. На заседании коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики озвучены впечатляющие цифры. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что по росту инвестиций, промышленному производству и строительству жилья макрорегион почти на треть обгоняет среднероссийские показатели. В 2025 году инвесторы вложили в проекты на Дальнем Востоке и в Арктике более 1 триллиона рублей. Построено свыше 230 новых предприятий, создано 25 тысяч рабочих мест. До 2030 года на реализацию мастер-планов дальневосточных городов предусмотрено 3,6 триллиона рублей.
Хабаровский край идёт в русле общей динамики. Объём привлечённых инвестиций в основной капитал за 2025 год составил 650,4 миллиарда рублей — почти трёхкратный рост по сравнению с 2020 годом, когда в экономику региона вложили 243,3 миллиарда. С 2015 по 2025 год статус резидента ТОР «Хабаровск» и «Свободный порт Владивосток» получили более 150 компаний с проектами на 0,7 триллиона рублей.
— Благодаря господдержке в экономику края вложено 0,4 триллиона рублей. Создано 70 предприятий и более 17,5 тысячи рабочих мест, — уточнили в министерстве экономического развития края.
Есть результаты и по мастер-планам Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В краевой столице привели в порядок 30 километров магистралей, построили тепломагистраль № 35, открыли детский сад на 320 мест на «Ореховой сопке». В Городе Юности ввели набережную, центр «Эвристика» и жилой дом для льготников. По поручению Президента РФ Владимира Путина разработана новая стратегия развития Дальнего Востока до 2036 года.
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