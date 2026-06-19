Во сколько обойдётся прощание со школой в 2026-м

9,6 тыс. волгоградских юношей и девушек попрощаются в этом году со школой — сейчас как раз в разгаре пора ЕГЭ. При этом родители нервно считают не только баллы, полученные на экзаменах, но и деньги в кошельках — совсем скоро стартуют выпускные балы, а это, знаете ли, дорогое удовольствие.
Во что обойдётся праздник в 2026 г. и коснулась ли нашего региона мода на «выпускной минимализм», узнавал «АиФ» — Нижнее Поволжье".
«Мы готовились целый год».
В 2026 г., согласно данным аналитиков SuperJob, выпускной среднестатистического одиннадцатиклассника обойдётся родителям в 44−46 тыс. руб. Но это деньги только на организацию выпускного вечера и покупку наряда, без учёта прочих трат. А их немало, так что сумма получается приличная.
«Дочь сразу сообщила, что на выпускной она не пойдёт, так как класс у них совершенно не дружный и тёплых чувств к товарищам она не питает, — рассказала волгоградка Марина Кудрявцева. — Так что мы на банкете сэкономим — а это 10 тыс. руб. (сумма включает аренду зала, услуги ведущих и прочее). И это очень бюджетный вариант! В чате не обошлось без скандалов: были желающие привлечь ведущих за 100 тыс. руб., но многие были против, и цена за их услуги снизилась до 40 тыс. Дорогое платье для церемонии вручения аттестатов покупать не будем, на маркетплейсах в пределах 5 тыс. руб. можно найти симпатичные модели».
Но даже, если проигнорить банкет, за прощание со школой всё равно нужно заплатить. Помимо основных трат, есть и другие расходы: оформление зала, подарки учителям и школе, репетиция танца, оплата аренды помещения для церемонии вручения аттестатов. Всё это в общей сложности тоже бьёт по карману, при этом некоторые траты вызывают у родителей, мягко говоря, сомнения.
«Для проведения торжественной линейки в честь последнего звонка мы скидывались на фотозону у здания школы, оформленную шариками. Вроде бы не великие деньги: по 400 ₽ с каждого ученика двух 11 классов. Но когда мы увидели десяток шариков на фасаде школы, были в недоумении — это стоит 15 тыс. руб.?! — продолжает Марина. — Оплачивали родители и услуги хореографа для постановки танца, который ребята исполняли на последнем звонке, по тысяче рублей собрали на подарки школе и классному руководителю. Без этого нельзя».
Отдельная тема — церемония вручения аттестатов. Традиция проведения её в актовых залах школ уже давно в прошлом, по крайней мере в областном центре. Для этого родители арендуют концертные залы или залы в ДК.
«Мы решили, что эту церемонию лучше провести в комфортных условиях, в просторном зале с кондиционером — актовый зал в школе маленький для двух классов выпускников, их родителей, многочисленных родственников и учителей, — продолжает Марина Кудрявцева. — Цены очень разные. Так, в одном из учреждений с нас за два часа аренды запросили 100 тыс. руб., по 3 тыс. с человека. Пришлось искать вариант подешевле. Плюс оплата услуг звукорежиссёра и оформление фотозоны — ещё один обязательный платёж, у нас вышло по 600 ₽ с человека».
В других семьях расходы такие, что впору брать кредит.
«Наша единственная дочь в этом году заканчивает 11 класс. Мы делали всё, для того чтобы Анна успешно сдала ЕГЭ. И к организации выпускного тоже подошли основательно, — рассказала волгоградка Нина Лисовская. — Ресторан для банкета мы зарезервировали ещё в прошлом году, пригласили ведущих — это 50 тыс. руб. (2500 ₽ с человека). Платье шили у мастера — дочь выбрала пышный фасон, ткань особого лавандового оттенка — это 40 тыс. руб. Обувь, профессиональный макияж, маникюр, причёска — это ещё тысяч 25. Плюс различные организационные моменты, подарки учителям и школе. Некоторые родители предлагали взять для ребят напрокат лимузин, но в итоге от этой идеи отказались. В общем, траты для нашей семьи довольно ощутимые, но ради такого важного события нужно постараться: Анна запомнит этот день на всю жизнь. Да и мы сами не хотим ударить в грязь лицом».
«Лучше просто дайте денег».
Именно честолюбие родителей провоцирует немалые расходы, при том что зачастую сами выпускники отвергают идею пышного празднования. Рестораны, дорогие наряды, лимузины — это уже, по мнению многих молодых людей, отголоски прошлого. Идея «выпускного минимализма» набирает обороты, выпускники призывают родителей одуматься и вести себя более прагматично.
«Мой сын окончил школу в прошлом году, — говорит волгоградка Ксения Лаврова. — Подготовка к выпускному шла целый год — была потрачена уйма времени и нервов. Дети, я считаю, вели себя отвратительно! Все предлагаемые нами варианты для банкета они отвергали. В итоге сын сказал, что он вообще не хочет идти на выпускной. “Этот банкет больше нужен вам, а не мне. Купите лучше новый ноутбук или смартфон, или путёвку на море”, — заявил он. В итоге праздник он отметил дома с друзьями, но ноутбук мы всё-таки ему купили».
Волгоградская молодёжь в местных пабликах отрыто озвучивает желаемый подарок по окончанию школы, и это совсем не пышный выпускной. Молодёжь хочет денег — от 50 до 100 тыс. руб. И некоторые родители соглашаются.
«Дочь сказала, что выпускной ей не нужен вообще, попросила денег и улетела на море, — рассказала волгоградка Ольга Кравцова. — Была очень счастлива…».
«Плакали все».
А вот в районах области к организации праздника используют куда более демократичный подход.
«Я заранее очень переживала по поводу выпускного сына. Ожидала, что будут долгие обсуждения в родительском чате, скандалы и крупные расходы. Но, к счастью, всё прошло гладко, — рассказала жительница Камышина Светлана Феоктистова. — На банкет в одном из самых лучших ресторанов города, на подарки, ленточки, памятный фотоальбом и прочее ушло всего 15 тыс. руб. Даже на репетицию танца для последнего звонка тратиться не пришлось: наш классный руководитель сама разучивала с детьми вальс. Получилось очень красиво и трогательно. Аттестаты будут выдавать в актовом зале родной школы — тоже экономия. А к выбору одежды сын подошёл очень просто. Заявил, что ничего покупать не надо, от костюма отказался, на последний звонок пошёл в обычных чёрных брюках и белой рубашке, даже галстук не стал надевать. Сказал, что и на выпускной наденет то же самое. И спорить с ним бесполезно — уже взрослый! Я думаю, всё это и не важно: банкеты, наряды, подарки… Главное, чтобы наши дети смогли получить профессию, найти своё место в жизни, реализоваться, стать грамотными, успешными, счастливыми людьми».
«Мы на выпускной сделали детям подарок — записали песню и сделали видеоклип, — рассказывает мама выпускницы Ольга Кирилина. — Все родители надели одинаковые футболки, на спине было написано “дочь” или “сын”. В песне рассказали о том, как они взрослели, как мы менялись вместе с ними и до чего же мы их любим. Когда смотрели клип, то плакали все — и взрослые, и дети, это был b05 такой невероятно трогательный момент единения, радости и грусти… Вот такие моменты остаются в памяти навсегда, и пусть их у наших сыновей и дочерей будет больше…».
Мнение эксперта.
Медицинский психолог Анна Корпачёва:
— Родители тратят крупные суммы на выпускной ребёнка чаще всего для того, чтобы компенсировать свои психологические проблемы, например чувство вины перед сыном или дочерью. Тогда выпускной становится шансом «закрыть долги». Также это могут быть собственные незакрытые гештальты (незавершённая ситуация, которая создаёт напряжение и оттягивает психические ресурсы. — Авт.). Родители могут мысленно возвращаться в свою юность, где выпускной был скромным, и теперь через ребёнка они получают ту радость, которой тогда не хватило им.
Сказывается и желание продемонстрировать свой социальный статус. Во многих кругах «крутость» выпускного измеряется именно ценой: «Я хороший родитель, я могу себе это позволить».
Многие выпускники были бы рады скромному уютному вечеру с близкими, но родители неосознанно выбирают грандиозные траты. Главная рекомендация — прислушиваться не только к себе, но и к потребностям своего ребёнка, ведь в первую очередь это его праздник.