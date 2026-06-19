В красноярском НЦ «Россия» поженятся восемь пар

8 июля в Национальном центре «Россия» в Красноярске пройдет III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». В День семьи, любви и верности на церемонии бракосочетания соберутся восемь пар и скажут друг другу «да». Молодожены получат частицу огня Всероссийского семейного очага «Сердце России» из Мурома — из города святых Петра и Февронии.