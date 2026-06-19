Красноярцам рассказали о признаках идеальной клубники

Эксперты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю назвали признаки качественной клубники, на которые стоит обратить внимание при покупке: Внешний вид: сухая, упругая, насыщенного цвета, без пятен и вмятин. Аромат: сильный ягодный запах. Сладость: если между ягодой и зелёными листиками черенка есть расстояние — клубника будет сладкой. Листики плотно прилегают — вероятней всего будет с кислинкой. Покупать клубнику специалисты советуют только в официальных местах торговли, где есть документы на продукцию. Лучше приобретать столько ягод, сколько съедите сразу, так как она не хранится долго. Эксперты отмечают пользу клубники: употребление 150 грамм ягод покрывают суточную норму витамина С. А низкая калорийность делает её прекрасной заменой сладким десертам. Мыть ягоды следует только перед едой. Удаляйте «хвостики» клубники перед мытьем не стоит. Промывать ягоды следует под проточной водой (не замачивая). При аллергии, обострении гастрита или язвы от употребления клубники придется отказаться. Даже не имеющим проблем со здоровьем лучше не есть ягоду натощак. Специалисты советуют: Сочетайте клубнику с йогуртом, сливками или сметаной, чтобы смягчить ее воздействие на желудок.