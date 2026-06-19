«Не ударить в грязь лицом». Во сколько обойдётся прощание со школой в 2026-м

«Я заранее очень переживала по поводу выпускного сына. Ожидала, что будут долгие обсуждения в родительском чате, скандалы и крупные расходы. Но, к счастью, всё прошло гладко, — рассказала жительница Камышина Светлана Феоктистова. — На банкет в одном из самых лучших ресторанов города, на подарки, ленточки, памятный фотоальбом и прочее ушло всего 15 тыс. руб. Даже на репетицию танца для последнего звонка тратиться не пришлось: наш классный руководитель сама разучивала с детьми вальс. Получилось очень красиво и трогательно. Аттестаты будут выдавать в актовом зале родной школы — тоже экономия. А к выбору одежды сын подошёл очень просто. Заявил, что ничего покупать не надо, от костюма отказался, на последний звонок пошёл в обычных чёрных брюках и белой рубашке, даже галстук не стал надевать. Сказал, что и на выпускной наденет то же самое. И спорить с ним бесполезно — уже взрослый! Я думаю, всё это и не важно: банкеты, наряды, подарки… Главное, чтобы наши дети смогли получить профессию, найти своё место в жизни, реализоваться, стать грамотными, успешными, счастливыми людьми».