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В Хабаровске расширят улицу Запарина и добавят три полосы движения

​Реконструкция дороги идёт в активной фазе с благоустройством территории.

В Хабаровске продолжается реконструкция улицы Запарина, — сообщает мэрия города.

В ходе работ дорогу расширят до трёх полос, что должно повысить её пропускную способность. Для пешеходов обустроят новые удобные тротуары, а прилегающие территории приведут в порядок. Отдельно предусмотрена высадка деревьев, которые, по плану, станут естественной защитой от пыли.

Сейчас работы ведутся на участке со стороны детского дома № 1. Также благоустраивается территория вдоль женской консультации: здесь сохранят парковочные места, чтобы обеспечить удобный подъезд для посетителей. Остановку общественного транспорта перенесут чуть ниже по улице.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В мэрии отмечают, что благодаря поддержке федерального центра город становится более комфортным и благоустроенным.