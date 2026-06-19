В Хабаровске расширят улицу Запарина и добавят три полосы движения

В ходе работ дорогу расширят до трёх полос, что должно повысить её пропускную способность. Для пешеходов обустроят новые удобные тротуары, а прилегающие территории приведут в порядок. Отдельно предусмотрена высадка деревьев, которые, по плану, станут естественной защитой от пыли.