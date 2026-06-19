В Хабаровске расширят улицу Запарина и добавят три полосы движения

В Хабаровске продолжается реконструкция улицы Запарина, — сообщает мэрия города.
В ходе работ дорогу расширят до трёх полос, что должно повысить её пропускную способность. Для пешеходов обустроят новые удобные тротуары, а прилегающие территории приведут в порядок. Отдельно предусмотрена высадка деревьев, которые, по плану, станут естественной защитой от пыли.
Сейчас работы ведутся на участке со стороны детского дома № 1. Также благоустраивается территория вдоль женской консультации: здесь сохранят парковочные места, чтобы обеспечить удобный подъезд для посетителей. Остановку общественного транспорта перенесут чуть ниже по улице.
Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В мэрии отмечают, что благодаря поддержке федерального центра город становится более комфортным и благоустроенным.