Казахстанец час находился под жестким прессингом, но сохранил миллионы

Злоумышленники более часа пытались ввести мужчину в заблуждение по телефону. Они под различными предлогами стремились получить доступ к его личным данным. В ходе разговора мошенники оказывали жесткое психологическое давление. Они пытались убедить гражданина срочно оформить кредит, чтобы затем завладеть этими средствами. Общая сумма возможного ущерба могла превысить 5 миллионов тенге.