Казахстанец час находился под жестким прессингом, но сохранил миллионы

Инспектор отделения миграционной службы города Аксу Айжан Самек пресекла факт интернет-мошенничества. Благодаря её действиям местный житель смог избежать потери крупной суммы денег.
Злоумышленники более часа пытались ввести мужчину в заблуждение по телефону. Они под различными предлогами стремились получить доступ к его личным данным. В ходе разговора мошенники оказывали жесткое психологическое давление. Они пытались убедить гражданина срочно оформить кредит, чтобы затем завладеть этими средствами. Общая сумма возможного ущерба могла превысить 5 миллионов тенге.
Своевременно выявив признаки мошеннических действий, Айжан Самек приняла меры. Она подробно разъяснила мужчине схему обмана, предупредила о последствиях и помогла оперативно заблокировать доступ к оформлению займов.
Благодаря профессионализму, внимательности и быстрой реакции сотрудницы финансовые потери в особо крупном размере удалось предотвратить.
Житель Аксу Аман Хуантхан выразил благодарность Айжан Самек за проявленную бдительность и неравнодушие. Мужчина отметил, что благодаря своевременным действиям сотрудницы он не поддался на уловки мошенников и сохранил свои деньги.