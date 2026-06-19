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Казахстанец час находился под жестким прессингом, но сохранил миллионы

Житель Павлодарской области час находился под прессингом и мог потерять более 5 млн тенге. Спасла его бдительность сотрудницы миграционной службы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

Инспектор отделения миграционной службы города Аксу Айжан Самек пресекла факт интернет-мошенничества. Благодаря её действиям местный житель смог избежать потери крупной суммы денег.

Злоумышленники более часа пытались ввести мужчину в заблуждение по телефону. Они под различными предлогами стремились получить доступ к его личным данным. В ходе разговора мошенники оказывали жесткое психологическое давление. Они пытались убедить гражданина срочно оформить кредит, чтобы затем завладеть этими средствами. Общая сумма возможного ущерба могла превысить 5 миллионов тенге.

Своевременно выявив признаки мошеннических действий, Айжан Самек приняла меры. Она подробно разъяснила мужчине схему обмана, предупредила о последствиях и помогла оперативно заблокировать доступ к оформлению займов.

Благодаря профессионализму, внимательности и быстрой реакции сотрудницы финансовые потери в особо крупном размере удалось предотвратить.

Житель Аксу Аман Хуантхан выразил благодарность Айжан Самек за проявленную бдительность и неравнодушие. Мужчина отметил, что благодаря своевременным действиям сотрудницы он не поддался на уловки мошенников и сохранил свои деньги.