Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество умерших от лихорадки Эбола в ДР Конго увеличилось до 232

Количество умерших от лихорадки Эбола в ДР Конго увеличилось до 232 человек. Об этом 18 июня сообщило конголезское министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

Количество умерших от лихорадки Эбола в ДР Конго увеличилось до 232 человек. Об этом 18 июня сообщило конголезское министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

Число зараженных вирусом достигло 896 человек, увеличившись за сутки на 21 случай. Сохраняющийся прирост заболевших свидетельствует о продолжающейся передаче инфекции среди жителей районов, охваченных вспышкой лихорадки.

Власти здравоохранения Демократической Республики Конго предупреждают о риске дальнейшего распространения заболевания на другие регионы страны, передает Reuters.

Японские исследователи ранее заявили, что носители вируса Эбола из Африки могут в течение месяца оказаться в крупнейших транзитных аэропортах Европы и Азии.

Издание Financial Times писало, что нынешняя вспышка вируса Эбола в Конго является «генеральной репетицией» новой мировой пандемии, так как международное финансирование в сфере здравоохранения стремительно сокращается, а доверие общества к науке становится все более нестабильным.

Подробнее о том, что это за вирус, насколько он опасен, может ли добраться до России и существуют ли эффективные методы лечения, — в материале «Вечерней Москвы».