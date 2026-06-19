Количество умерших от лихорадки Эбола в ДР Конго увеличилось до 232 человек. Об этом 18 июня сообщило конголезское министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.
Число зараженных вирусом достигло 896 человек, увеличившись за сутки на 21 случай. Сохраняющийся прирост заболевших свидетельствует о продолжающейся передаче инфекции среди жителей районов, охваченных вспышкой лихорадки.
Власти здравоохранения Демократической Республики Конго предупреждают о риске дальнейшего распространения заболевания на другие регионы страны, передает Reuters.
Японские исследователи ранее заявили, что носители вируса Эбола из Африки могут в течение месяца оказаться в крупнейших транзитных аэропортах Европы и Азии.
Издание Financial Times писало, что нынешняя вспышка вируса Эбола в Конго является «генеральной репетицией» новой мировой пандемии, так как международное финансирование в сфере здравоохранения стремительно сокращается, а доверие общества к науке становится все более нестабильным.
Подробнее о том, что это за вирус, насколько он опасен, может ли добраться до России и существуют ли эффективные методы лечения, — в материале «Вечерней Москвы».