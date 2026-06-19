Приемные комиссии вузов Казахстана начинают работу с 20 июня: что нужно знать абитуриентам

Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК, передает DKNews.kz.
Для тысяч выпускников школ стартует один из самых важных этапов вступительной кампании — подача документов для поступления в вузы.
Кто может подавать документы уже сейчас.
Абитуриенты, которые уже сдали ЕНТ и не планируют участвовать в конкурсе образовательных грантов, смогут с 20 июня подавать документы для поступления на платной основе.
Подать документы можно в выбранные высшие учебные заведения по соответствующим образовательным программам.
Когда начнется конкурс на гранты.
Для выпускников, претендующих на получение государственного образовательного гранта, предусмотрены отдельные сроки.
Прием заявлений на участие в конкурсе грантов пройдет:
с 13 по 20 июля 2026 года.
В этот период абитуриенты смогут выбрать:
образовательные программы; университеты для дальнейшего обучения; направления подготовки.
Как можно подать заявление.
Документы для участия в конкурсе образовательных грантов принимаются через приемные комиссии вузов независимо от того, какой университет выбрал абитуриент.
Для удобства поступающих предусмотрено несколько способов подачи заявления:
через приемные комиссии вузов; через виртуальные приемные комиссии; через портал электронного правительства eGov.
Такой формат позволяет подать документы как очно, так и дистанционно.
Какие пороговые баллы действуют в 2026 году.
Министерство напомнило, что минимальные пороговые баллы для поступления остаются без изменений.
Для поступления необходимо набрать:
в национальные вузы — не менее 65 баллов; в другие вузы — не менее 50 баллов; по направлению «Педагогические науки» — не менее 75 баллов; по направлению «Здравоохранение» — не менее 70 баллов; по направлению «Право» — не менее 75 баллов.
Также сохраняются минимальные требования по отдельным предметам ЕНТ.
Абитуриентам необходимо набрать:
не менее 5 баллов по «Истории Казахстана» и двум профильным предметам ЕНТ либо творческому экзамену; не менее 3 баллов по предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность».
При этом университеты имеют право самостоятельно устанавливать более высокие проходные баллы по отдельным образовательным программам.
Когда объявят обладателей грантов.
Список обладателей государственных образовательных грантов будет опубликован до 10 августа 2026 года.
После объявления результатов победители конкурса смогут приступить к процедуре зачисления в выбранные вузы.
Прием документов продлится до конца августа.
В Министерстве науки и высшего образования также напомнили, что по вопросам творческих и специальных экзаменов, особенностей обучения, проживания в общежитиях и условий поступления необходимо обращаться напрямую в приемные комиссии университетов.
Прием документов в казахстанские вузы продлится до 25 августа 2026 года.
Почему это важно.
Ежегодно вступительная кампания охватывает десятки тысяч выпускников по всей стране. Для многих абитуриентов именно ближайшие недели станут определяющими при выборе будущей профессии и учебного заведения.
Возможность подавать документы как очно, так и онлайн позволяет сделать процесс поступления более удобным и доступным для выпускников из всех регионов Казахстана.