Приемные комиссии вузов Казахстана начинают работу с 20 июня: что нужно знать абитуриентам

в национальные вузы — не менее 65 баллов; в другие вузы — не менее 50 баллов; по направлению «Педагогические науки» — не менее 75 баллов; по направлению «Здравоохранение» — не менее 70 баллов; по направлению «Право» — не менее 75 баллов.