Родителям рассказали, какие продукты можно и нельзя привозить детям в лагерь

торты и пирожные с кремом; домашняя еда (даже пирожки); грибы и блюда из них; сырокопчёные колбасы и изделия;; еда, жаренная во фритюре (например, картошка фри); блюда из мяса, рыбы, птицы без термической обработки (включая роллы); газированные напитки, квас; жевательная резинка; свежевыжатые соки и морсы (необработанные холодные напитки из ягод и фруктов); чипсы.