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Родителям рассказали, какие продукты можно и нельзя привозить детям в лагерь

В красноярском Роспотребнадзоре разъяснили, какие продукты можно передавать детям в летний лагерь, а какие нельзя.

В красноярском Роспотребнадзоре разъяснили, какие продукты можно передавать детям в летний лагерь, а какие нельзя.

Для родителей, собирающихся навестить своих чад в учреждениях отдыха, составлен список разрешенных продуктов:

питьевая негазированная вода (в бутылках); фруктовые и овощные соки, нектары в упаковках 0,2 и 0,3 литра; хлебобулочные изделия; орехи (кроме арахиса), сухофрукты; мучные кондитерские изделия (печенье, вафли, мини-кексы, пряники); сахарные кондитерские изделия (зефир, батончики, конфеты — кроме карамели).

«Удобнее и практичнее выбирать маленькие порционные упаковки на один прием с действующим сроком годности. Фрукты нужно предварительно вымыть. И не стоит привозить слишком много гостинцев, чтобы не нарушать режим питания ребенка в оздоровительном учреждении», — предупредили специалисты.

Что запрещено передавать детям:

торты и пирожные с кремом; домашняя еда (даже пирожки); грибы и блюда из них; сырокопчёные колбасы и изделия;; еда, жаренная во фритюре (например, картошка фри); блюда из мяса, рыбы, птицы без термической обработки (включая роллы); газированные напитки, квас; жевательная резинка; свежевыжатые соки и морсы (необработанные холодные напитки из ягод и фруктов); чипсы.

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