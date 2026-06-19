Крымчан предупредили о высокой пожарной опасности

«Высокая пожарная опасность сохранится в западных и южных районах Крыма», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что в республике запрещено разводить открытый огонь, а также сжигать мусор и сухую растительность.
«При возникновении происшествий звонить по телефонам 101 и 112», — напомнили в чрезвычайном ведомстве.
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