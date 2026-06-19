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Крымчан предупредили о высокой пожарной опасности

МЧС: в Крыму ожидается высокая пожарная опасность 19 июня.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 19 июня, в Крыму ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

«Высокая пожарная опасность сохранится в западных и южных районах Крыма», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в республике запрещено разводить открытый огонь, а также сжигать мусор и сухую растительность.

«При возникновении происшествий звонить по телефонам 101 и 112», — напомнили в чрезвычайном ведомстве.

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