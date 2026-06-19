Более 1,42 млрд рублей соцвыплат медикам перечислил СФР в Нижегородской области с начала года

Отделение Социального фонда России (СФР) по Нижегородской области с начала 2026 года перечислило медикам региона более 1,42 млрд рублей социальных выплат. Ежемесячно эти деньги получают более 19,5 тысяч нижегородских медработников.
Размер выплаты варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей и зависит от категории работника, вида медицинской организации и продолжительности отработанного времени. Для врачей районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена в населённых пунктах с населением до 50 тысяч человек выплата составляет до 50 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала — до 30 тысяч рублей.
В районах с населением от 50 до 100 тысяч человек врачи получают 29 тысяч рублей, средний медперсонал — 13 тысяч рублей.
Медработникам не нужно никуда обращаться — учреждения здравоохранения самостоятельно передают в Отделение СФР электронные реестры с данными на сотрудников. Выплаты назначаются в течение 7 рабочих дней после получения данных. Деньги перечисляются на банковский счёт работника или на карту «Мир», реквизиты которых указаны в реестре.
При вопросах можно обратиться в контакт-центр Отделения СФР по Нижегородской области: 8 (800) 100−00−01 (звонок бесплатный). Часы работы региональной линии: понедельник-четверг 8:00—17:00, пятница 8:00—16:00.
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