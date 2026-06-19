Более 1,42 млрд рублей соцвыплат медикам перечислил СФР в Нижегородской области с начала года

Размер выплаты варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей и зависит от категории работника, вида медицинской организации и продолжительности отработанного времени. Для врачей районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена в населённых пунктах с населением до 50 тысяч человек выплата составляет до 50 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала — до 30 тысяч рублей.