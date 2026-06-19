На Дону суд обязал арендатора очистить 26 га сельхозземель от сорняков

Нарушения выявили в 2024 году во время обследования участка в Зимовниковском районе. По данным ведомства, на 26,3 га зафиксировали очаги сорной и древесно-кустарниковой растительности. Арендатору направили предостережение и предложили устранить нарушения, однако он этого не сделал. После этого ему выдали предписание с конкретными сроками исполнения.