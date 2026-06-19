Ваучеры на бесплатное топливо «раздают» мошенники россиянам

Получить бесплатное топливо предложили россиянам мошенники. Согласно обманной схеме, взять ваучеры на 20−100 литров бензина можно на специальном сайте, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Газету.Ru».
Как подметил эксперт издания, мошенники всегда оперативно реагируют на актуальную повестку. На этот раз аферисты пытаются обмануть россиян якобы государственной программой поддержки, действие которой распространяется более чем на 500 сетей АЗС по всей стране.
— Мошенники заманивают жертв на фишинговый сайт, где якобы можно получить ваучер на бесплатный бензин. Злоумышленники ссылаются на некую «правительственную инициативу» для всех граждан. «Акция» предусматривает от 20 до 100 литров бесплатного топлива на человека, — рассказал эксперт.
Чтобы получить ваучер, потребуется заполнить форму с персональными данными на сайте, в том числе и реквизиты банковской карты. Вместо бесплатного топлива жертва может потерять личные данные, денежные средства, потому как на деле предложение не имеет никакого отношения к государственным мерам поддержки.