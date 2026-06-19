Ваучеры на бесплатное топливо «раздают» мошенники россиянам

Чтобы получить ваучер, потребуется заполнить форму с персональными данными на сайте, в том числе и реквизиты банковской карты. Вместо бесплатного топлива жертва может потерять личные данные, денежные средства, потому как на деле предложение не имеет никакого отношения к государственным мерам поддержки.