Один душегуб жестоко расправился с другим в камере

На следующий день Александр позвонил тёще, сообщил, что дочь приглашает её домой помочь с шитьём юбки. Сам заехал за тёщей на машине, в салоне которой предварительно рассыпал яблоки. Когда мать жены выходила из автомобиля, он попросил её заодно собрать яблоки и подкрался к ней со спины всё с тем же топором. Снова бил по голове… Труп тёщи в целлофане подложил рядом с телом супруги в погреб.