Один душегуб жестоко расправился с другим в камере

Суд на днях вынес приговор 43-летнему вору, убийце и насильнику из Нижегородской области Сергею Туркину. В мордовской колонии особого режима Туркин с особой жестокостью убил сокамерника — 52-летнего украинского маньяка Александра Дугу. Оба уже отбывали пожизненное заключение, так что участь Туркина не изменится. Что же не поделили кровавые маньяки? И какие прежние деяния привели их за решётку навсегда? Расскажет nn.aif.ru.
Расправа в камере.
По версии следствия, ночью 21 марта 2026 года в одной из камер мордовской колонии особого режима № 1 случилось жестокое убийство. Камеру делили два пожизненно осуждённых преступника: 43-летний уроженец Горьковской области Сергей Туркин и 52-летний гражданин Украины Александр Дуга. Конфликт между ними был давно: Туркина раздражало, что Дуга с трудом передвигается по камере из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом.
В ту ночь мужчины в очередной раз поссорились, и Туркин кинулся душить Дугу, да с такой силой, что переломал тому кости гортани и подъязычную кость — к таким выводам пришло следствие. Вдобавок нижегородский душегуб несколько раз воткнул в шею украинца пластиковый предмет из механизма смыва унитаза — сантехника стояла прямо в камере.
Сотрудники колонии прибежали на звуки драки, Александра Дугу забрали в медсанчасть, но спасти не смогли — он скончался от последствий асфиксии.
В итоге суд признал Сергея Туркина виновным в убийстве и приговорил к 12 лет колонии. По совокупности приговоров нижегородец в любом случае отбывает пожизненное лишение свободы. Сидть дальше он будет всё в той же исправительной колонии особого режима в Мордовии.
А как сокамерники попали за решётку на всю жизнь?
В «Единичку» — на пожизненное.
Сергей Туркин родился в 1982 году в Пильнинском районе Горьковской области. Служил в армии на Северном Кавказе, даже был награждён знаком «За отличие в службе». В статусе ветерана боевых действий вернулся домой, женился. В семье появилась дочка, и тут папа словно слетел с катушек…
Впервые его осудили в 2005 году за хулиганство и жесткое обращение с животными на два с половиной года условно. Несмотря на срок, Туркин пьяным взломал квартиру знакомых, украв оттуда зарядное устройство и алюминиевый бак. Сумма ущерба составили чуть более 4000 рублей, но это была уже новая судимость, и мужчину отправили в колонию на четыре года. Жена подала на развод.
Освободившись из колонии в 2010 году, Туркин пытался начать новую жизнь с новой женщиной, но это оказалось лишь прологом к следующим страшным преступлениям…
Ночью 28 апреля 2013 года сожительница призналась Сергею, что её изнасиловал их общий знакомый. Признание, как позже объяснял Туркин на допросах, потрясло его, и в голове созрел план мести. «Я его убью», — сказал Туркин, схватил нож и направился домой к предполагаемому насильнику.
Мститель с порога стал бить хозяина квартиры ножом в шею, а когда тот упал, добил его поленом по голове. Несчастный скончался на месте. На шум из соседней комнаты вышла пожилая мать убитого. Туркин всё с тем же хладнокровием набросился с ножом и на неё, но погибла ли она, он не понял.
Сергей пошёл домой и рассказал сожительнице о случившемся, а потом решил вернуться на место драмы и добить пенсионерку деревянной скамейкой. Кроме того, в 2014 году он дважды изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. 30 января 2020 года рецидивиста осудили и за изнасилование ребёнка, и за двойное убийство: за первое приговорили к 17 с половиной годам лишения свободы, за второе — к пожизненному заключению. Отбывать наказание отправили в колонию особого режима № 1 в посёлке Сосновка Зубово-Полянского района Мордовии. В народе её называют «Мордовская зона», или «Единичка».
Кстати, спустя три года, в 2023-м, Туркин пытался обжаловать пожизненное заключение, но суд апелляцию отклонил, ещё раз подтвердив, что убийства были умышленными. Все детали его преступлений изложены в решении апелляционной инстанции.
В мордовской «Единичке» судьба свела нижегородского душегуба Туркина с не менее страшным человеком — украинцем Александром Дугой.
Склеп для родных людей.
В ноябре 2002 года в Донецке Дуга за несколько дней убил жену, маленькую дочь, тёщу и тестя. Что двигало им? Жадность и похоть, ответят на этот вопрос следствие и суд. Чернобровый, улыбчивый, добродушный Александр Дуга, как отзывались о нем знакомые, казалось бы, был примерным семьянином. Дом — полная чаша, вместе с супругой воспитывал пятилетнюю дочь.
Но однажды симпатяга встретил новую «любовь», а перспектива развода его не радовала. Мало того что придётся платить алименты — надо будет покинуть нынешний уютный дом и расстаться с машиной, ведь всё это по документам принадлежало родителям жены.
В голове у Дуги созрел страшный план. Как следует из судебного приговора, 13 ноября 2002 года он вернулся с работы, вызвал из дома супругу, попросив достать из машины продукты. Пока жена возилась с пакетами в салоне, муж сзади ударил её семь раз лезвием топора по голове. Труп он завернул в целлофан и оттащил в погреб гаража. Отмыв кровь с чехлов в машине, Дуга приготовил ужин и спокойно лёг смотреть телевизор.
На следующий день Александр позвонил тёще, сообщил, что дочь приглашает её домой помочь с шитьём юбки. Сам заехал за тёщей на машине, в салоне которой предварительно рассыпал яблоки. Когда мать жены выходила из автомобиля, он попросил её заодно собрать яблоки и подкрался к ней со спины всё с тем же топором. Снова бил по голове… Труп тёщи в целлофане подложил рядом с телом супруги в погреб.
Страшная цепь событий продолжалась. 15 ноября 2002 года Александр Дуга привёз домой пятилетнюю дочь — пока происходили убийства, девочка гостила у его родителей. Задушив ребёнка, отец спрятал тело в дорожную сумку и опустил в погреб гаража, уже превратившийся в семейный склеп.
Потом пришла очередь тестя. Дуга убил пенсионера в его квартире — тоже подкрался сзади с топором. Тело, обернув в целлофан, он упаковал в коробку из-под телевизора, потом позвонил брату и попросил помочь довезти коробку до дома. Объяснил, что внутри кое-какое «барахлишко».
В квартире тестя Александр Дуга устроил обыск — обнаружил деньги, драгоценности и документы на дом и квартиру. Соседи заметили отсутствие семьи в доме. Но на все вопросы Дуга отвечал: жена, дочь и тесть с тёщей уехали на похороны родственника в Россию, а потом решили там остаться навсегда. Более того, тесть якобы попросил продать квартиру и дом в Донецке, этим зять сейчас и занимается…
Люди в рассказы улыбчивого Саши верили. Но в коварный план Дуги не вписывалась престарелая бабушка жены, проживавшая в деревне. Пожилая женщина забеспокоилась, что родные долго не выходят на связь. В январе 2003 года она приехала в квартиру, где Александр жил уже с другой женщиной. В историю с переездом семьи бабушка не поверила и пошла в милицию. А милиция при обыске обнаружила трупы в гараже…
На суде Александр Дуга даже не отрицал, что это он расправился с семьей, но приводил на то веские причины: тёща и тесть будто бы были «колдунами» и насылали на него порчу! А он, одурманенный, с ними же и расправился.
Для защиты Дуги брат и родители наняли в то время самого дорогого адвоката в Донецке, но областной суд всё равно приговорил Александра к пожизненному сроку в колонии особого режима за убийство четырёх человек.
21 марта 2026 года этот срок и закончился.