В пятницу днем в Калининграде потеплеет до +23°C

В пятницу, 19 июня, в Калининграде к полудню потеплеет до +19…+21°C, а к обеду местами уже до +24°C. Традиционно прохладнее будет у побережья — до +22°C, где малооблачно и возможна дымка. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
До +15…+18°C похолодает к закату и до +12…+14°C к полуночи. Вечером ясно, в течение дня без дождей.
Ветер слабый.
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