В пятницу днем в Калининграде потеплеет до +23°C

В пятницу, 19 июня, в Калининграде к полудню потеплеет до +19…+21°C, а к обеду местами уже до +24°C. Традиционно прохладнее будет у побережья — до +22°C, где малооблачно и возможна дымка. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».