Кино, караоке и DJ Smash. Полная программа Дня молодёжи 2026 в Красноярске

27 июня Красноярск отметит День молодёжи 2026 в Татышев-парке. В этом году праздник пройдёт под девизом «Мечта. Гордость. Единство». Гостей ждут творческие и спортивные мероприятия, мастер-классы и встречи с интересными людьми. Ярким финальным аккордом события станет выступление DJ Smash.
Полная программа Дня молодёжи 2026 и информация о том, как получить бесплатный билет, — в материале krsk.aif.ru.
Локации Дня молодёжи 2026.
В день праздника Татышев-парк символически поделят на четыре тематических пространства.
В секторе «Мечта» посетители события смогут узнать о том, как развиваются игровые технологии, понаблюдать за химическими опытами и поучаствовать в различных мастер-классах.
На площадке «Гордость» пройдут встречи с участниками СВО, врачами, спасателями, спортсменами и специалистами крупных городских предприятий.
Локация «Единство» предоставит возможность погрузиться в особенности культуры проживающих на территории России народов, познакомиться с ремесленниками и их творчеством.
Сектор «Молодость» расположится на главной сцене, где молодые красноярские исполнители и резиденты молодёжного центра «Новые имена» будут весь день выступать с авторскими композициями, музыкальными номерами и творческими экспериментами.
Программа Дня молодёжи 2026.
В 12:00 на острове откроются интерактивные локации.
Любителей компьютерных игр будут ждать на масштабной экспозиции, посвящённой развитию гейм-технологий. Здесь можно будет поностальгировать о «Тетрисе» и Dendy, узнать о хитах PlayStation, а также проследить, как эволюционировали игры с 2000-х годов до сегодняшнего дня.
Отдохнуть и «переварить» информацию можно будет в уютной зоне отдыха, а переключиться с виртуальной картинки на реальную — на художественной выставке, где представят 12 творческих работ нейрокреаторов.
В 15:00 гости события смогут понаблюдать за развёртыванием арт-инсталляции «Знамя гордости».
В 19:00 стартует трансляция фильма под открытым небом.
В 19:30 любителей пения ждёт караоке с оркестром.
В День молодёжи 2026 красноярцы наряду с жителями других городов страны смогут принять участие в акции, в ходе которой будут зажжены тысячи фонариков — событие войдёт в Книгу рекордов России.
В 21:00 на площади возле БКЗ начнётся выступление приглашённого артиста DJ Smash.
По данным администрации Красноярска, получить бесплатный билет на День молодёжи 2026 можно в чат-боте мессенджера МАХ.
Здесь можно принять участие в выборе мелодии, которую исполнят в День молодёжи 2026 главные городские часы.