Кино, караоке и DJ Smash. Полная программа Дня молодёжи 2026 в Красноярске

Любителей компьютерных игр будут ждать на масштабной экспозиции, посвящённой развитию гейм-технологий. Здесь можно будет поностальгировать о «Тетрисе» и Dendy, узнать о хитах PlayStation, а также проследить, как эволюционировали игры с 2000-х годов до сегодняшнего дня.