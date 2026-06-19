Для гусевского Парка воды культуры и отдыха закупают МАФы, подешевевшие на треть

В июле 2023 года Гусев стал одним из победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек». На указанной территории собирались восстановить общественный бассейн с купелями и павильоном, обустроить маршруты со спусками к воде и пирсами, сцену, а также организовать места для занятий спортом, тихого отдыха и семейного отдыха с детьми. В конце апреля 2024 года появилась информация о том, что Госэкспертиза одобрила строительство павильона с саунами в гусевском парке в рамках упомянутого благоустройства. В феврале 2025 года положительное заключение получила документация проекта капитального ремонта открытого бассейна на территории ФОКа.