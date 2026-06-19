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В Прикамье решили убить медведя, вышедшего к людям

В городе Гремячинске Пермского края охотники расправятся с медведем, бродящим по улочкам этого небольшого уральского городка. Об этом сообщили в региональном минприроды.

В городе Гремячинске Пермского края охотники расправятся с медведем, бродящим по улочкам этого небольшого уральского городка. Об этом сообщили в региональном минприроды.

На сайте этого ведомства появился документ с названием «Решение о регулировании численности охотничьих ресурсов». Из него можно вынести, что медведя, зашедшего на улицы Гремячинска, застрелят. На это охотникам дают месяц, до 16 июля.

Косолапый бродит по городу уже несколько недель, подходит к людям, а те от него убегают.

Такое поведение специалисты расценивают как угрожающее. Учитывая силу зверя и непредсказуемость его поведения, он может в любой момент прийти в ярость и растерзать любого. Поэтому и было принято решение о ликвидации медведя.