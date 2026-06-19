В Ачинске спасатели предотвратили опасное купание детей в реке Чулым

Сообщение о детях, находившихся в воде в запрещенном для купания месте, поступило от очевидцев. На место оперативно выехали специалисты Ачинского поисково-спасательного отделения. Они вывели детей из воды и провели с ними профилактическую беседу о правилах безопасности на водоемах.