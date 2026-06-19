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В Ачинске спасатели предотвратили опасное купание детей в реке Чулым

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спасатели пресекли купание детей в запрещенном месте на реке Чулым в районе городской набережной.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спасатели пресекли купание детей в запрещенном месте на реке Чулым в районе городской набережной.

Сообщение о детях, находившихся в воде в запрещенном для купания месте, поступило от очевидцев. На место оперативно выехали специалисты Ачинского поисково-спасательного отделения. Они вывели детей из воды и провели с ними профилактическую беседу о правилах безопасности на водоемах.

Спасатели призывают родителей уделять особое внимание организации досуга детей в период летних каникул и контролировать их пребывание у воды, сообщают в КГКУ «Спасатель».

Также жителей просят не оставаться равнодушными, если они видят несовершеннолетних в опасных местах для купания, и сообщать об этом по номеру 112.