В Ачинске спасатели предотвратили опасное купание детей в реке Чулым

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спасатели пресекли купание детей в запрещенном месте на реке Чулым в районе городской набережной.
Сообщение о детях, находившихся в воде в запрещенном для купания месте, поступило от очевидцев. На место оперативно выехали специалисты Ачинского поисково-спасательного отделения. Они вывели детей из воды и провели с ними профилактическую беседу о правилах безопасности на водоемах.
Спасатели призывают родителей уделять особое внимание организации досуга детей в период летних каникул и контролировать их пребывание у воды, сообщают в КГКУ «Спасатель».
Также жителей просят не оставаться равнодушными, если они видят несовершеннолетних в опасных местах для купания, и сообщать об этом по номеру 112.