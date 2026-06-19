Самолеты до Москвы и Самары задержали в нижегородском аэропорту

В аэропорту Нижнего Новгорода 19 июня задержали два рейса. Данные об этом отражены на онлайн‑табло воздушной гавани.
Лайнер A‑320NEO авиакомпании Air Cairo, запланированный на вылет в Москву в 06:40, отправился позже — в 08:00.
Второй самолёт — RRJ‑95LR, который должен был направиться в Самару в 09:30, — вылетит не ранее 11:25.
Напомним, днём ранее, 18 июня, аэропорт имени Чкалова выступил в роли запасного и принял 28 рейсов, следовавших в Москву. Это произошло из‑за масштабной атаки БПЛА в столице. Пассажиров восьми воздушных судов доставили к месту назначения автобусами.
Ранее пассажиры рейсов, принятых нижегородским аэропортом, отправились в Москву.
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